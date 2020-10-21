Кандидат у мери столиці Ірина Верещук розповіла, що їй приносить задоволення публікація відео для TikTok.

Також політик поділилася, що її тішить, коли підлітки підходять на вулиці та просять зробити селфі, адже бачили нардепа саме у TikTok.

Ірина Верещук зізналася, що на місяць їй доводить витрачати близько 15 тис. грн на процедури з догляду за собою, адже медійність зобов’язує завжди виглядати поважно.

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Проте вона зазначила, що у її житті є і мінуси, адже політична кар’єра не дає можливості приділяти більше уваги власному сину.

Зізнання Верещук щодо улюбленого лайливого слова, побуду та політичних амбіцій – дивіться у сюжеті Ранку у великому місті.

Біографія Ірини Верещук