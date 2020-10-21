Станом на 21 жовтня 2020 року в Україні зафіксовано 315 826 випадків коронавірусної хвороби. За добу кількість хворих на коронавірус збільшилася на 6 719, померла 141 особа.

За весь період пандемії зафіксовано 5 927 смертей від коронавірусу. Водночас 129 533 пацієнтам вдалося вилікуватися.

Негативною залишається динаміка в столиці Україні – за минулу добу виявили 559 випадків зараження Covid-19. За весь час – 31 869 хворих.

Жодна область не готова до послаблення

21 жовтня жодна область в Україні не готова до послаблення карантину через високі показники зараження. За останні 14 днів найбільше хворих зафіксовано у Сумській області – 340,9 випадків на 100 тис. населення.

На другому місці Хмельницька область – 326,8 випадків, на третьому Тернопільська – 312,1. У Києві приріст становить 215,7 на 100 тис. людей, а в Україні загалом – 200,8.

Читайте: Комаровський пояснив, чому за Covid-19 зникає нюх і як його повернути

Правила поводження під час виборів

Міністерство охорони здоров’я України оголосило правила поводження під час місцевих виборів 25 жовтня. На вході до дільниць мають стояти антисептики, а всередині приміщень потрібно зробити розмітку для пересування.

Перед входом відповідальна людина опитуватиме кожного про наявність симптомів. Люди з ознаками хвороби та температурою понад 37,2° повинні будуть звернутися за медичною допомогою.