Дистанційне навчання після канікул: МОН визначило класи

Після завершення канікул учні 1-4 класів продовжать навчання у школах, незважаючи на карантинне зонування в Україні.

Учні 5-11 класів навчатимуться у змішаному або дистанційному форматах. Про це заявив в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет.

Читайте: Повернення жорсткого карантину: чому це можливо і коли чекати

– Залежно від епідемічного кольору регіону дехто розпочне очне навчання, дехто, якщо це буде червона зона, залишиться на дистанційному.

За словами Сергія Шкарлета, повторення весняного локдауну – найгірший сценарій для навчального процесу в Україні.

– Весну освітяни пережили достойно. Наразі багато матеріалів вже напрацьовано і вчителі більшою мірою готові до роботи дистанційно, – запевнив Шкарлет.

Він зауважив, що складна ситуація вимагає високого рівня відповідальності кожного з громадян.

Дистанційне навчання в університетах

Через критичну епідеміологічну ситуацію в Україні планують ввести дистанційне навчання у вищих навчальних закладах.

Про це 11 жовтня заявив голова Комітету ВР з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

Він зауважив, що рішення попередньо підтримали очільники десятків українських ВНЗ.

Джерело: Сергій Шкарлет