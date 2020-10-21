Дистанційне навчання після канікул: МОН визначило класи

Після завершення канікул учні 1-4 класів продовжать навчання у школах, незважаючи на карантинне зонування в Україні.
Учні 5-11 класів навчатимуться у змішаному або дистанційному форматах. Про це заявив в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет.
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– Залежно від епідемічного кольору регіону дехто розпочне очне навчання, дехто, якщо це буде червона зона, залишиться на дистанційному.
За словами Сергія Шкарлета, повторення весняного локдауну – найгірший сценарій для навчального процесу в Україні.
– Весну освітяни пережили достойно. Наразі багато матеріалів вже напрацьовано і вчителі більшою мірою готові до роботи дистанційно, – запевнив Шкарлет.
Він зауважив, що складна ситуація вимагає високого рівня відповідальності кожного з громадян.
Дистанційне навчання в університетах
Через критичну епідеміологічну ситуацію в Україні планують ввести дистанційне навчання у вищих навчальних закладах.
Про це 11 жовтня заявив голова Комітету ВР з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.
Він зауважив, що рішення попередньо підтримали очільники десятків українських ВНЗ.
Джерело: Сергій Шкарлет