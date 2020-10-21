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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Гривня зміцнилася: курс валют на 21 жовтня

21 жовтня долар щодо української гривні трішки знецінився. У середу НБУ встановив курс на рівні 28,3707/1$, у вівторок він був – 28,3762/1$.

Євро додав у вартості. Згідно з курсом валют на 21 жовтня від Нацбанку, один євро коштує сьогодні 33,5044, учора – 33,4343.

Польський злотий 21 жовтня трішки зріс у ціні, а російський рубль втратив позиції.

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Курс валют в Україні від НБУ на 21 жовтня:

  • $1 – 28,3707 грн;
  • €1 – 33,5044 грн;
  • 1 польський злотий – 7,3105 грн;
  • 10 російських рублів – 3,6366 грн.

Курс валют 21 октября

Прогноз курсу долара

Очільник Кабміну України Денис Шмигаль розповів, яким буде курс долара до кінця 2020 року.

За його словами, не варто побоюватися, що вартість валюти вийде за межі 30 грн/$.

Його ціна коливатиметься у районі 27-28 грн і не підніметься вище навіть 29 грн.

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