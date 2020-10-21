Раніше в Україні часто організовували продуктові ярмарки на виборчих дільницях в день голосування. Тепер же українців на ділянки заманюють не дешевою ковбасою, а опитуванням від президента. Володимир Зеленський вирішив почути кожного, причому якраз 25 жовтня – в день голосування на місцевих виборах.

П’ять тем

Однією з тем ще президентської кампанії Зеленського було народовладдя. Тепер його вирішили випробувати наживо. Президент поставить українцям п’ять запитань. Про довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах, вільну економічну зону на Донбасі, скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізацію медичного канабісу та гарантії безпеки за Будапештським меморандумом.

За словами Зеленського, це теми, які всі ми кожен день обговорюємо вдома, на вулиці і в транспорті. Щодо цього, звичайно, є серйозні сумніви. Як і щодо актуальності запропонованих тем. Скорочують кількість депутатів в Україні вже 20 років, ще в 1999 році це було одним з питань на референдумі, і тоді українці підтримали таку ініціативу.

Вільну економічну зону Донбасу обіцяють з 2014 року. Довічний термін за корупцію народу, звичайно, сподобається, але можна було почати, наприклад, з одного топ-корупціонера, який опинився за ґратами хоча б на кілька років.

Будапештський меморандум – це взагалі окрема історія. Зеленський хоче дізнатися, чи підтримують українці “право нашої держави на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення державного суверенітету і територіальної цілісності”.

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Як взагалі можна підтримувати право на що-небудь? Право або є, або його немає. Підписуючи в 1994 році Будапештський меморандум, Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії незалежності та територіальної цілісності від Росії, США і Великої Британії. Як ці гарантії виконуються, ми бачили в 2014 році на прикладі Криму і бачимо досі на Донбасі.

Причому в лютому 2020 року на Мюнхенській конференції з питань безпеки Володимир Зеленський сам досить чітко описав власне ставлення до Будапештського меморандуму:

— Попри Будапештський меморандум, зараз ми розуміємо, на жаль, що сильна армія, ядерна зброя або НАТО є захистом незалежності і територіальної цілісності країни. Жодні документи, підписанти, меморандуми не захищають, це ми вам кажемо, українці, з власного досвіду. Тому я особисто не вірю в жодні папери, і чесно всім країнам така порада – не можна вам вірити в будь-які документи, ніхто нічого не гарантує, на жаль.

І ось через півроку після цих слів Зеленський вирішив запитати про Будапештський меморандум українців. Не факт, що більшість населення країни в принципі здогадується, про що йдеться.

І головне, щоб використовувати Будапештський меморандум для відновлення державного суверенітету і територіальної цілісності, порушувати це питання на міжнародній арені Зеленському не потрібен вотум довіри від народу, як кажуть на Банковій. Цей вотум довіри йому дали ще в 2019 році, коли обрали президентом. Зовнішня політика – це сфера відповідальності глави держави. Тобто всі повноваження для будь-яких дій навколо Будапештського меморандуму у президента є.

— Здебільшого, відповіді на всі ці запитання вже давно є, навіщо їх виносити в окреме опитування, мені здається, що, оскільки рейтинги влади падають, вирішили хоч щось зробити. Давайте повернемося до тих роликів, що були в 2019 році. Свій хлопець, спілкування на ти, такі ось речі, – пояснює логіку появи опитування від президента політолог Ігор Рейтерович.

Канабіс всьому голова

Що дійсно може допомогти рейтингу партії Слуга народу – так це запитання Зеленського про легалізацію медичного канабісу. Експерти називають цю тему мобілізаційною для електорату влади.

— У США, коли у штаті Вісконсін в бюлетень крім кандидатів із загального голосування включили локальний референдум по легалізації канабісу, туди молодь аж побігла і насправді додала явку. Молодь – це серйозний кластер електорату Слуги народу. Мобілізувати ось цю частину населення буде головним завданням, – вважає політтехнолог Борис Тизенгаузен.

Відповідно до вересневого опитування соціологічної групи Рейтинг, базовий електорат Слуги народу – це якраз переважно люди віком від 18 до 29 років. Але тільки 41% виборців з цієї вікової групи впевнені в тому, що дійдуть до дільниць у день голосування. А ось опитування щодо легалізації канабісу може стати додатковим стимулом.

— Цілий президент вирішив у маленького мене щось запитати, моя галочка десь може бути врахована. Психологічно це хороша історія, людям подобається, коли у них щось запитують, а не говорять, як їм робити, – констатує Тизенгаузен.

Передвиборчу логіку проведення опитування підтверджує і формат, в якому про нього повідомили – відеоролики Зеленського.

— Це опитування було використано як засіб агітації, зверніть увагу, кожен ролик президент закінчує тими гаслами, які ми бачимо на бордах однієї політичної сили. Це пряма виборча технологія, – упевнений Рейтерович.

Кожен ролик Зеленського дійсно закінчується словами Україна – це ти. За щасливим збігом обставин, це головний слоган партії Слуга народу на місцевих виборах.

Тим більше, на Банковій окремо наголосили, що жодних юридичних наслідків опитування мати не буде. А ось для виборчої кампанії наслідки вже є.

— Нестандартне рішення в стилі Зеленського. Таким чином, вони ламають логіку фінішного етапу виборчої кампанії. Ви ж бачите, як всі зніяковіли зараз. В останні дні обговорюватимуть запитання цього опитування. Як перехоплення ініціативи трохи, можливо, це спрацює на мобілізацію, – вважає політолог Володимир Фесенко.

За чий кошт банкет?

Незрозумілим залишається тільки те, хто оплатить проведення опитування і як воно буде організоване. У Верховній Раді і ЦВК відразу відхрестилися від ідеї Зеленського. Держава грошей на опитування не виділяла. Згідно з Виборчим кодексом проводити будь-які опитування на виборчих дільницях в день голосування взагалі заборонено.

В Офісі президента кажуть, що оплатить все сам Зеленський або якісь меценати. Для опитування надрукують п’ять млн анкет. Роздавати їх будуть волонтери на вулиці біля виходу з виборчої дільниці всім охочим. Не хочеш – можеш не заповнювати. Обіцяють, що на волонтерах не буде жодної агітації і символіки політичних партій.

Хто буде рахувати результати – незрозуміло. Як контролюватимуть, щоб людина не заповнила кілька анкет, або щоб їх не заповнювали люди, які не мають право голосувати, наприклад, за віком – теж невідомо. Через все це репрезентативність і легітимність опитування під великим питанням. Але вона, схоже, організаторів не дуже хвилює. Головне, що шоу триває.

Валерій Літонінський