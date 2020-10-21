Коли в Україні запустять електронний лікарняний

Міністерство цифрової трансформації та Міністерство охорони здоров’я фіналізують процес запровадження електронних лікарняних листків в Україні.
Про це розповів віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час брифінгу.
– Це спрощення процедури отримання лікарняного, це і спрощення отримання виплат за лікарняним, це прибирання мільярдної корупції, тому що сьогодні багато хто може купити цю довідку в інтернеті.
Думаю, що дуже скоро, протягом місяця або двох ми запустимо цю послугу, і вона також спростить вам життя, – сказав Федоров.
Читайте: Свідоцтво про народження, ІПН та інші документи: Дія оновила перелік послуг
За його словами, цифровізація вітчизняної системи охорони здоров’я є наразі пріоритетом для Мінцифри.
У квітні міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що запровадження електронного лікарняного в Україні затримується через технічні проблем, що виникли через пандемію Covid-19.