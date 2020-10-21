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Факти / Україна / Суспільство

Коли в Україні запустять електронний лікарняний

Міністерство цифрової трансформації та Міністерство охорони здоров’я фіналізують процес запровадження електронних лікарняних листків в Україні.

Про це розповів віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час брифінгу.

– Це спрощення процедури отримання лікарняного, це і спрощення отримання виплат за лікарняним, це прибирання мільярдної корупції, тому що сьогодні багато хто може купити цю довідку в інтернеті.

Думаю, що дуже скоро, протягом місяця або двох ми запустимо цю послугу, і вона також спростить вам життя, – сказав Федоров.

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За його словами, цифровізація вітчизняної системи охорони здоров’я є наразі пріоритетом для Мінцифри.

У квітні міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що запровадження електронного лікарняного в Україні затримується через технічні проблем, що виникли через пандемію Covid-19.

Фото: Dreamstime

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