Коли в Україні запустять електронний лікарняний

Міністерство цифрової трансформації та Міністерство охорони здоров’я фіналізують процес запровадження електронних лікарняних листків в Україні.

Про це розповів віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час брифінгу.

– Це спрощення процедури отримання лікарняного, це і спрощення отримання виплат за лікарняним, це прибирання мільярдної корупції, тому що сьогодні багато хто може купити цю довідку в інтернеті.

Думаю, що дуже скоро, протягом місяця або двох ми запустимо цю послугу, і вона також спростить вам життя, – сказав Федоров.