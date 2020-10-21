Кому безкоштовно роблять тести на коронавірус у Києві

Безкоштовні тести у державних медзакладах і лабораторіях роблять пацієнтам із підозрою на коронавірус і лише за рекомендацією лікаря.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час брифінгу.

– Безкоштовний ПЛР-тест на коронавірус можуть зробити тільки пацієнтам, у яких є підозра на захворювання. Визначає це винятково лікар! Пацієнту із симптомами коронавірусу необхідно зв’язатися зі своїм сімейним лікарем. Його номер телефону є в декларації, на сайті лікарні або в реєстратурі медзакладу, – додав мер столиці.

Він наголосив, що сімейному лікареві потрібно саме зателефонувати, а не йти на прийом. Лікар дізнається про симптоми й вирішує, чи треба робити ПЛР-тест.

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Далі, за потреби, до пацієнта додому направляють мобільну бригаду, фахівці якої відбирають біоматеріал для ПЛР-тесту.

Якщо до лікаря додзвонитися не вдалося, варто викликати швидку. За госпіталізації пацієнтам із підозрою на Covid-19 ПЛР-тест також роблять безкоштовно.

Коронавірус у Києві

21 жовтня у Києві зафіксували 559нових випадки зараження Covid-19. Загалом у столиці 31 869 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

За час пандемії вірус забрав життя 627 людей, за добу – 23 киянина. Усього коронавірус подолали 11 115 мешканців Києва, за добу – 199.