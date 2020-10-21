З 22 жовтня 8.00 на кордоні між Україною та Угорщиною відновить роботу КПВВ Косино-Барабаш.
Цю інформацію підтвердили угорські прикордонники.
Громадян, які перетинатимуть кордон, пропускатимуть лише на 30-кілометрову зону.
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Водночас пропуск з метою транзитного проїзду територією країни поки не здійснюватиметься.
Ситуація на кордоні в Угорщиною
Під час карантину Угорщина кілька разів змінювала правила в’їзду на територію країни для українців. Влітку КПВВ були відкриті і українцям дозволявся в’їзд.
Але через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні і збільшення кількості хворих країна тимчасово закрила кордон.
Детальніше про ситуацію на кордоні України та Угорщини і правила в’їзду для українців читайте на Фактах ICTV.