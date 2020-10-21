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Факти / Україна

На кордоні України та Угорщини відновлять роботу КПВВ Косино-Барабаш

З 22 жовтня 8.00 на кордоні між Україною та Угорщиною відновить роботу КПВВ Косино-Барабаш.

Цю інформацію підтвердили угорські прикордонники.

Громадян, які перетинатимуть кордон, пропускатимуть лише на 30-кілометрову зону.

Читайте: КПВВ Станиця Луганська закривають до кінця жовтня

Водночас пропуск з метою транзитного проїзду територією країни поки не здійснюватиметься.

Ситуація на кордоні в Угорщиною

Під час карантину Угорщина кілька разів змінювала правила в’їзду на територію країни для українців. Влітку КПВВ були відкриті і українцям дозволявся в’їзд.

Але через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні і збільшення кількості хворих країна тимчасово закрила кордон.

Детальніше про ситуацію на кордоні України та Угорщини і правила в’їзду для українців читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Держприкордонслужба

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