У Києві 20 жовтня від ускладнень, які викликав коронавірус, померла 21-річна волонтерка Інна Волкова.

Covid-19 спровокував у неї пневмонію та синдром Гієнна-Барре – імунна система людини сама вражає власні периферійні нерви та призводить до паралічу.

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– Наша Інна Волкова померла. Інна була громадською діячкою, активісткою і дуже щирою людиною. Вона допомагала, захищала та оберігала неймовірну кількість людей. 20 жовтня зупинилося велике любляче серце неймовірної дівчини, – розповіли в організації Фундації регіональних ініціатив, де працювала дівчина.

Волонтер два тижні провела у відділенні інтенсивної терапії та реанімації Київської лікарні №9. Проте згодом її тіло відмовило й лікарі під’єднали дівчину до ШВЛ.

Наша Інна Волкова сьогодні померла Інна була громадською діячкою, активісткою і дуже щирою людиною. Вона допомагала,… Опубликовано Фундація Регіональних Ініціатив – ФРІ Вторник, 20 октября 2020 г.

Смерть блогера Дмитра Стужука

Відомий блогер Дмитро Стужук помер в реанімації Київської клінічної лікарні №4.

Кілька днів Дмитро перебував на домашньому лікуванні, 15 жовтня перестав виходити на зв’язок. Його відвезли в лікарню, він потрапив в реанімацію. 16 жовтня його колишня дружина Софія Стужук написала, що Дмитро помер.