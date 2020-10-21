Побиття журналіста в Хмельницькому: як до цього причетний мер

Кореспонденти програми Надзвичайні новини на ICTV і сайту Дзеркало тижня розповіли про напад на опозиційного журналіста у Хмельницькому. Невідомий жорстоко побив Максима Моргуна, напавши на нього зі спини.

Про це йдеться в матеріалі Надзвичайних новин.

За словами самого журналіста, він здогадується, кому перейшов дорогу. Це чинний мер Хмельницького – Олександр Симчишин.

Узурпувавши в прямому значені цього слова всю владу в місті, він створив власну систему ефективної корупції.

Проте досі його постать не фігурувала в скандалах, бо, як стверджує журналіст, правоохоронці, отримуючи від мера неабиякі блага (житло, кошти, земельні ділянки), закривали очі на численні оборудки.

Максим Моргун впевнений, що його хочуть залякати люди чинного мера Симчишина, адже він – один з небагатьох, хто виступив із критикою відкрито.

– Є низка критичних матеріалів, які вдарили по рейтингу Симчишина і є матеріали, про які писав лише я, – зазначає журналіст.

Один із таких матеріалів – у справі скандального басейну, будівництвом якого займалася приватна фірма. Проте після завершення робіт виявилося, що майже 23 млн грн зникли у невідомому напрямку.

Про цю ж справу згадують журналісти Дзеркала тижня.

Попри дружбу мера з силовиками, все-таки набули розголосу в медіа два кримінальні провадження, де замазаний Олександр Симчишин. Перше – щодо басейну на вулиці Зарічанській, 11, де було списано 22 млн грн забудовникам пайової участі. І друге – щодо будинку на вулиці Кам’янецького, 82, де було списано 21 млн грн пайової участі, – зазначають журналісти ДТ.

Також стало відомо про так звану систему ефективної корупції.

В її основі – теплі взаємини з представниками СБУ та Нацполіції, зв’язки у судах, компроміс з місцевими бізнес-елітами, а також численні вливання в медіа.

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Усе це зробити досить просто, враховуючи повний контроль над бюджетними коштами та комунальним майном, йдеться в матеріалі Надзвичайних новин.

Як повідомив співрозмовник Дзеркала тижня, в департаменті архітектури кожне рішення має свою ціну. Більше того – відомо, хто є “смотрящим” від мера у земельній комісії. Це свободівець Віталій Діденко. Приватні підприємці, пов’язані з цією політсилою, начебто отримують найбільш ласі шматки.

Це і хлібні замовлення на субпідрядні роботи в сфері ЖКГ, і замовлення на постачання харчування до шкіл, дитсадків та лікарень.

Журналісти зазначають, що правоохоронці недавно відкрили ще одне кримінальне провадження – щодо зловживань чиновників мерії під час закупівлі робіт і послуг для реконструкції комунального ринку Ранок.

У справі фігурує один із заступників Симчишина Володимир Гончарук. За версією правоохоронців, він створив організовану групу з метою привласнення майна і коштів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що під час обстрілів у Нагірному Карабаху поранили двох журналістів з Франції.