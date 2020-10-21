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Факти / Україна / Суспільство

Показники захворюваності високі: жодна область не готова до послаблення карантину

До послаблення карантину в Україні не готовий Київ та жодна область станом на 21 жовтня.

Найвищий показник захворюваності на коронавірус за останні 14 днів був зафіксований у Сумській області – 340,9 випадків на 100 тис. населення, Хмельницькій – 326,8, Тернопільській – 312,1 та Харківській – 307,1.

У Києві він становить 215,7 на 100 тис. населення, а загалом по Україні – 200,8.

Читайте: 4 рівні небезпеки та план дій щодо Covid-19: карантин в Україні 20 жовтня

Жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому спостерігається наявне значне поширення коронавірусу.

Ознаками такого поширення є:

  • завантаженість ліжок у лікарнях, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком коронавірусу, яка перевищує 50% впродовж п’яти днів;
  • середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА становить менше 24 тестувань на 100 тис. населення впродовж семи днів;
  • показник захворюваності перевищує базовий рівень, а саме менше 40 осіб на 100 тис. населення.

Показник захворюваності

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 21 жовтня в Україні підтвердили 6 719 нових випадків коронавірусу.  Загалом від ускладнень померло 5 927 осіб, за добу – 141. Водночас повністю перемогти хворобу вдалося 129 533 пацієнтам.

Найбільша кількість інфікованих у Києві – 31 869, у Харківській області – 30 272, Львівській – 25 702, Одеській – 19 957.

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