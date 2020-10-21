PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Понад 6 тис: в Україні різко зростає добовий приріст інфікованих

Станом на ранок 21 жовтня в Україні підтвердили 315 826 випадків коронавірусної хвороби. За добу Covid-19 зафіксували ще у 6 719 людей.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 5 927 осіб, за добу їхня кількість зросла на 141 особу.

Водночас повністю перемогти хворобу вдалося 129 533 пацієнтам.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Приріст у регіонах:

  • Вінницька обл — 8 644 (+121)
  • Волинська обл — 11 367 (+203)
  • Дніпропетровська обл — 11 705 (+312)
  • Донецька обл — 7 629 (+240)
  • Житомирська обл — 10 634 (+163)
  • Закарпатська обл — 12 112 (+156)
  • Запорізька обл — 6 784 (+168)
  • Івано-Франківська обл — 17 214 (+227)
  • Кіровоградська обл — 1 697 (+55)
  • Київ — 31 869 (+559)
  • Київська обл — 13 419 (+253)
  • Львівська обл — 25 702 (+310)
  • Луганська обл — 2 686 (+110)
  • Миколаївська обл — 6 256 (+203)
  • Одеська обл — 19 957 (+614)
  • Полтавська обл — 6 880 (+580)
  • Рівненська обл — 16 428 (+244)
  • Сумська обл — 9 509 (+188)
  • Тернопільська обл — 17 970 (+232)
  • Харківська обл — 30 272 (+713)
  • Херсонська обл — 2 739 (+110)
  • Хмельницька обл — 11 561 (+322)
  • Чернівецька обл — 18 314 (+233)
  • Черкаська обл — 7 314 (+219)
  • Чернігівська обл — 7 164 (+184)

Коронавірус 20 жовтня

Для порівняння, статистика коронавірусу в Україні на 20 жовтня свідчить про 309 107 хворих, добовий приріст склав 5 469 нових випадків.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка