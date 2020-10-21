Станом на ранок 21 жовтня в Україні підтвердили 315 826 випадків коронавірусної хвороби. За добу Covid-19 зафіксували ще у 6 719 людей.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 5 927 осіб, за добу їхня кількість зросла на 141 особу.

Водночас повністю перемогти хворобу вдалося 129 533 пацієнтам.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Приріст у регіонах:

Вінницька обл — 8 644 (+121)

Волинська обл — 11 367 (+203)

Дніпропетровська обл — 11 705 (+312)

Донецька обл — 7 629 (+240)

Житомирська обл — 10 634 (+163)

Закарпатська обл — 12 112 (+156)

Запорізька обл — 6 784 (+168)

Івано-Франківська обл — 17 214 (+227)

Кіровоградська обл — 1 697 (+55)

Київ — 31 869 (+559)

Київська обл — 13 419 (+253)

Львівська обл — 25 702 (+310)

Луганська обл — 2 686 (+110)

Миколаївська обл — 6 256 (+203)

Одеська обл — 19 957 (+614)

Полтавська обл — 6 880 (+580)

Рівненська обл — 16 428 (+244)

Сумська обл — 9 509 (+188)

Тернопільська обл — 17 970 (+232)

Харківська обл — 30 272 (+713)

Херсонська обл — 2 739 (+110)

Хмельницька обл — 11 561 (+322)

Чернівецька обл — 18 314 (+233)

Черкаська обл — 7 314 (+219)

Чернігівська обл — 7 164 (+184)

Коронавірус 20 жовтня

Для порівняння, статистика коронавірусу в Україні на 20 жовтня свідчить про 309 107 хворих, добовий приріст склав 5 469 нових випадків.