Станом на ранок 21 жовтня в Україні підтвердили 315 826 випадків коронавірусної хвороби. За добу Covid-19 зафіксували ще у 6 719 людей.
Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 5 927 осіб, за добу їхня кількість зросла на 141 особу.
Водночас повністю перемогти хворобу вдалося 129 533 пацієнтам.
Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання
Приріст у регіонах:
- Вінницька обл — 8 644 (+121)
- Волинська обл — 11 367 (+203)
- Дніпропетровська обл — 11 705 (+312)
- Донецька обл — 7 629 (+240)
- Житомирська обл — 10 634 (+163)
- Закарпатська обл — 12 112 (+156)
- Запорізька обл — 6 784 (+168)
- Івано-Франківська обл — 17 214 (+227)
- Кіровоградська обл — 1 697 (+55)
- Київ — 31 869 (+559)
- Київська обл — 13 419 (+253)
- Львівська обл — 25 702 (+310)
- Луганська обл — 2 686 (+110)
- Миколаївська обл — 6 256 (+203)
- Одеська обл — 19 957 (+614)
- Полтавська обл — 6 880 (+580)
- Рівненська обл — 16 428 (+244)
- Сумська обл — 9 509 (+188)
- Тернопільська обл — 17 970 (+232)
- Харківська обл — 30 272 (+713)
- Херсонська обл — 2 739 (+110)
- Хмельницька обл — 11 561 (+322)
- Чернівецька обл — 18 314 (+233)
- Черкаська обл — 7 314 (+219)
- Чернігівська обл — 7 164 (+184)
Коронавірус 20 жовтня
Для порівняння, статистика коронавірусу в Україні на 20 жовтня свідчить про 309 107 хворих, добовий приріст склав 5 469 нових випадків.