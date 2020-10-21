Притула закликає українців не обирати зло

Кандидат у мери Києва від партії Голос Сергій Притула закликав українців на місцевих виборах 25 жовтня зробити усвідомлений вибір.

– 25 жовтня я прошу вас прийти на виборчі дільниці і зробити усвідомлений вибір, проголосувати за оновлення влади, насамперед – столичної влади. Не віддавайте ваш голос дуже легко. Не голосуйте за менше зло, – звернувся Притула до виборців у відео на особистому YouTube-каналі.

На переконання кандидата, до вибору місцевих політиків треба ставитися відповідально. Адже саме вони ухвалюють провідні рішення на місцевому рівні.

– Саме ці люди будуть відповідати за стан доріг, якими ми ходимо. Вони будуть відповідати за ремонти шкіл та дитячих садочків, де навчаються наші діти. Вони будуть відповідати за перейменування вулиць, на яких ми живемо, за забезпечення нас світлом та теплом. Вони визначатимуть зовнішній вигляд наших міст та розподілятимуть місцеві бюджети – наші з вами гроші, – зазначив Притула.

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На переконання Сергія Притули, влада стає кращою тоді, коли до неї потрапляють розумні, чесні, відкриті, фахові і некорумповані люди. Таких у результаті має прийти більшість, щоб вони могли ухвалювати важливі рішення та контролювати одне одного.

– Позитивні зміни не відбуваються за один день, але їх потрібно починати робити вже. Інакше ми з вами знову втратимо ще п’ять років, – додав кандидат.

Також він закликав виборців звертати увагу на репутацію кандидатів, а не на популістичну рекламу. І наголосив на важливості дотримання заходів безпеки на дільницях.

Нагадаємо, раніше ми писали, що експерти назвали найбільш перспективних кандидатів до Київради.