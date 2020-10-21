Погода в Україні 21 жовтня буде переважно сонячною, хоча тепла українцям вже не варто очікувати.

На заході країни – мінлива хмарність, температура вдень – від 11 до 15°.

У північних областях також переважно сонячно, стовпчики термометра вдень піднімуться до 13°. Лише у Чернігові і Сумах пройдуть дощі, повітря прогріється до 12°.

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Мешканців східних областей погода потішить сонцем, температура вдень – від 10 до 13°.

У центрі країни також без опадів, повітря 21 жовтня прогріється до 15° тепла.

У південних регіонах також мінлива хмарність, стовпчики термометра піднімуться місцями до 18°.

Погода в Україні восени і взимку

У вересні синоптики розповіли, якою буде погода восени і взимку 2020.

За їхніми прогнозами, листопад буде відносно теплим, не варто очікувати першого снігу і на початку грудня.

Детальний прогноз погоди на осінь і зиму 2020 читайте на Фактах ICTV.