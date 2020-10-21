Свідоцтво про народження можна буде отримати поштою

Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством охорони здоров’я ведуть переговори з Укрпоштою щодо отримання паперового зразка свідоцтва про народження дитини поштою за онлай-реєстрації новонародженого через еМалятко.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров під час брифінгу.

Читайте: Свідоцтво про народження, ІПН та інші документи: Дія оновила перелік послуг

– Паперове свідоцтво про народження дитини можна отримати, якщо воно вам необхідно. Але ми зараз працюємо з Укрпоштою та іншими поштовими операторами, щоб ви його могли отримати додому, – повідомив міністр.

За словами голови Мінцифри, платформа еМалятко включає у себе дев’ять послуг в одній електронній заяві. На сьогодні до них підключено більше 160 пологових будинків у 140 населених пунктів .

Окрім цього, Федоров зазначив, що впродовж двох місяців планується запуск електронних лікарняних.

Електронне свідоцтво про народження

У вересні 2020 року в Україні запровадили цифрове свідоцтво про народження дітей до 14 років. Документ показуватиметься у додатку Дія в обох батьків.

Разом зі свідоцтвом також відображатиметься і актуальна прописка дитини. Електронне свідоцтво про народження має таку саму юридичну силу, що й паперове.