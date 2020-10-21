Український політик, колишній очільник Верховної Ради Володимир Литвин захворів на коронавірус.

На своїй сторінці у Facebook він повідомив, що заразився, коли допомагав землякам у протидії Covid-19.

– Я отримав позитивний тест на коронавірус. Закликаю вас берегти себе та своїх близьких. Усім здоров’я і ніяких коронавірусів.

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Коронавірус в українських політиків

Минулого тижня стало відомо, що міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов захворів на коронавірус.

У період лікування його роботу виконуватиме перший заступник Василь Лозинський.

12 жовтня Covid-19 також виявили в очільника Одеської обласної держадміністрації Максима Куцого. Він повідомив, що серед його знайомих є чимало хворих.

Фото: Володимир Литвин