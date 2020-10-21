Український політик, колишній очільник Верховної Ради Володимир Литвин захворів на коронавірус.
На своїй сторінці у Facebook він повідомив, що заразився, коли допомагав землякам у протидії Covid-19.
– Я отримав позитивний тест на коронавірус. Закликаю вас берегти себе та своїх близьких. Усім здоров’я і ніяких коронавірусів.
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Коронавірус в українських політиків
Минулого тижня стало відомо, що міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов захворів на коронавірус.
У період лікування його роботу виконуватиме перший заступник Василь Лозинський.
12 жовтня Covid-19 також виявили в очільника Одеської обласної держадміністрації Максима Куцого. Він повідомив, що серед його знайомих є чимало хворих.
Фото: Володимир Литвин