Андрій Бабенко – біографія кандидата у депутати

21 жовтня на кандидата в депутати від Батьківщини і директора охоронного агентства Самсон Андрія Бабенка скоїли замах, підірвавши його машину.

Що відомо про Андрія Бабенка

Андрію Бабенку – 28 років, він колишній беркутівець, має прізвисько Самсон та є керівником охоронної фірми з такою ж назвою.

У 2017 році брав участь в акції з протидії проституції. Участники заходу вночі перекрили Польський узвіз, який пролягає поруч. На місце виїхали правоохоронці, які намагалися припинити проведення акції, проте люди почали чинити опір.

Серед пристуніх з боку мітингувальників був і Бабенко, він чинив опір правоохоронцям та зник з місця події, його оголосили у розшук.

Потім Бабенко сам прийшов до поліцейського відділку, де йому було вручено підозру. А суд відпустив його під особисте зобов’язання.

Це уже не перший вибух в житті Андрія Бабенка. Вночі 24 червня 2018 року в Одесі на перетині вулиці Троїцької та Олександрівського проспекту пролунав вибух, під час якого він постраждав.

Замах на Бабенка

Цьогорічний замах на Бабенка вчинили 21 жовтня під того, як канидат у депутати їхав на зустріч з виборцями.