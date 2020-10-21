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Факти / Україна

Звільнення Пудрика з посади в. о. очільника Одеської митниці – деталі

В. о. начальника Одеської митниці Дениса Пудрика звільнили від виконання обов’язків, він пробув на посаді два місяці.

Рішення ухвалили 21 жовтня, причиною стали негативні результати роботи органу.

– За 17 календарних днів жовтня спостерігалося загальне зниження рівня митної вартості товарів на 15%, податкового навантаження на одиницю імпорту – на 11,6%, – звітують у прес-службі митниці.

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Через це представники Державної митної служби проведуть аудит роботи органу, висновки оголосять після його завершення.

Денис Пудрик

Перевірка митників

У вересні Кабінет міністрів України анонсував проведення перевірки українських митників.

Співробітників мали перевіряти на кваліфікованість та благонадійність.

Лише після її проведення працівники зможуть продовжити роботу у територіальних підрозділах.

Джерело: Державна митна служба України

Фото: Одеська митниця Держслужби

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