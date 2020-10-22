День тиші 2020 на місцевих виборах буде 24 жовтня.

За українським законодавством, за день до проведення виборів у країні забороняється агітувати за будь-які партії чи кандидатів, щоб українці могли визначитись з вибором. Це ще називають Днем роздумів.

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За 24 години до дня волевиявлення забороняється:

агітувати, спонукати до голосування за певну політсилу або кандидата;

агітувати чи спонукати не голосувати за певну політсилу або кандидата;

оприлюднювати чи поширювати в інший спосіб результати дослідження громадської думки щодо виборів.

Тобто усі партії та кандидати повинні припинити будь-яку агітаційну діяльність, не проводити зустрічей з виборцями. Заборона розповсюджується і на громадян.

Такі ж правила діють і у сам день волевиявлення громадян – 25 жовтня.

Окрім того, за агітацію в день тиші 2020 або в день місцевих виборів 2020 передбачаються штрафи. У Кодексі України про адміністративні правопорушення повідомляється, що у разі виявлення агітаційної діяльності накладаються штрафні санкції у розмірі від 850 до 1 360 грн для посадових осіб та від 510 до 850 грн – для інших громадян.

Опитування Зеленського на місцевих виборах 2020

До ініціативи президента Володимира Зеленського провести всенародне опитування у день місцевих виборів 2020 позитивно ставляться 43% опитаних.

30% її сприймають нейтрально і 25% – негативно. Гірше ставляться до ідеї опитування мають мешканці Києва та Галичини. 63% респондентів вважають всенародне опитування законним, а от 23% – протилежної думки.