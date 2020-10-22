Президент України Володимир Зеленський розповів про боротьбу з коронавірусом в Україні на початку пандемії та ситуацію з нестачею масок та дезінфекторів.
За його словами, у перший місяць Україна купувала захисні засоби, а на другий – почала забезпечувати ними Європу.
– Ви бачили, що відбувалося з масками в бізнесі. Навіть не у державі. Дезінфектори, маски – нічого не було.
Спочатку мільйони того, що ми на літаках завозили до України. Тут і державні кошти, і ковідні кошти, і гроші бізнесменів, і гроші всіх знайомих. І це є правда, – пояснив Володимир Зеленський під час інтерв’ю українським телеканалам.
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Ситуацію швидко вдалося виправити.
– На другий місяць ми почали виробляти свою продукцію. І вийшли на той рівень, що ми дезінфекторами почали забезпечувати Європу. Я вважаю, що це велика перемога, – додав Зеленський.
Зеленський про локдаун
Попри складну ситуацію з коронавірусом, президент України Володимир Зеленський заявив, що суворого карантину в країні не буде.
За його словами, такі заходи матимуть негативні наслідки для економіки.
Детальніше про можливість локдауну в Україні читайте на Фактах ICTV.