Президент України Володимир Зеленський розповів про боротьбу з коронавірусом в Україні на початку пандемії та ситуацію з нестачею масок та дезінфекторів.

За його словами, у перший місяць Україна купувала захисні засоби, а на другий – почала забезпечувати ними Європу.

– Ви бачили, що відбувалося з масками в бізнесі. Навіть не у державі. Дезінфектори, маски – нічого не було. Спочатку мільйони того, що ми на літаках завозили до України. Тут і державні кошти, і ковідні кошти, і гроші бізнесменів, і гроші всіх знайомих. І це є правда, – пояснив Володимир Зеленський під час інтерв’ю українським телеканалам.

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Ситуацію швидко вдалося виправити.

– На другий місяць ми почали виробляти свою продукцію. І вийшли на той рівень, що ми дезінфекторами почали забезпечувати Європу. Я вважаю, що це велика перемога, – додав Зеленський.

Зеленський про локдаун

Попри складну ситуацію з коронавірусом, президент України Володимир Зеленський заявив, що суворого карантину в країні не буде.

За його словами, такі заходи матимуть негативні наслідки для економіки.

Детальніше про можливість локдауну в Україні читайте на Фактах ICTV.