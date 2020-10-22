Карантин має бути розумним: Кудлаєнко виступив на підтримку бізнесу у Вінниці

Адаптивний карантин зможе зберегти бізнес Вінниці, а також робочі місця.

Так прокоментував можливе введення жорсткого карантину на території міста і країни кандидат на посаду мера Вінниці Сергій Кудлаєнко, пише Вінниця.info.

– Тільки адаптивний карантин зможе зберегти підприємства Вінниці та бізнес, які зараз і так на межі виживання, і зберегти робочі місця мешканцям міста. Коронавірусна хвороба поширюється із блискавичною швидкістю. Число померлих постійно збільшується! Саме від місцевої влади залежить, як громада пройде цей складний період, – наголосив кандидат.

За його словами, головне завдання – знайти спільну формулу з відповідними органами, з податковою інспекцією, щоб підтримати підприємства і бізнес.

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Кудлаєнко нагадав, що після першої хвилі карантину країна і, зокрема, місто Вінниця, ще й досі не оговталася від економічних втрат: вінницькі підприємці, які зараз перебувають на межі банкрутства, не переживуть другої хвилі жорсткого карантину.

– У разі перемоги зроблю все можливе для вінничан, щоб не допустити економічної катастрофи. Ми не будемо порушувати закон! Ми подбаємо про кожну людину, яка потребуватиме медичної допомоги. Проте ми виступаємо за адаптивний карантин, який надасть можливість зберегти робочі місця і заробітну плату працівникам! – Підкреслив кандидат на посаду вінницького міського голови.

Нагадаємо, раніше ми писали, що тотального локдауну в Україні не буде.

Джерело: Апостроф