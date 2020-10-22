Інтервю Зеленського: про що президент розповів українськи каналам

Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв’ю ICTV та ще трьом українським телеканалам.

Зокрема, глава держави розповів про ситуацію з коронавірусом в україні, вільну економічну зону, співпрацю з МВФ і всенародне опитування. Головні тези розмови – читайте в матеріалі.

Про локдаун через коронавірус

Будь-який локдаун зупинить економіку нашої країни. Це небезпечно і на сьогодні, я вважаю, неможливо і недоцільно. Спочатку ми справді думали, що жорсткий карантин може повернутися за умови 5 тис. нових хворих на Covid-19. Місяць тому ця цифра змінилася і становила вже 9,5 тис. випадків.

Сьогодні ми говоримо, що за умови 15 тис. хворих за добу можливе повернення до більш жорстких обмежень. Адже за таких умов в країні просто не вистачатиме лікарів. А всю медичну систему неможливо перепрофілювати під хворих на коронавірус.

Про корупцію

Я не можу, згідно із законодавством, звільнити того чи іншого правоохоронця. Але найближчим часом, мені здається, Національне антикорупційне бюро повинне показати результат.

Де я можу впливати, там це роблю. Тому, якщо генпрокурор не показуватиме результатів, я можу запропонувати іншу кандидатуру. Ми домовилися до Нового року показати серйозні результати.

Про всенародне опитування

Для мене важлива думка людей, адже народовладдя – це те, що я обіцяв у своїй передвиборчій програмі. Вже навіть готовий до другого читання закон про рефендум в Україні. Тому такі питання для мене важливі.

Жодних юридичних наслідків це опитування не матиме. Я просто хочу відчути народ. Якщо він каже, що підтримує цю ідею, то я почую відповідь і тоді говоритиму з депутатами. Я хочу отримати думку мільйонів людей, а не вибірку, яку отримують під час соціологічного опитування.

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Про відновлення Донбасу і вільну економічну зону

Коли ми кажемо про вільну економічну зону для Донбасу, то не говоримо тільки про тимчасово окуповану територію. Оскільки запровадити її тут наразі неможливо. Це буде тоді, коли відбудеться деокупація.

Відновити окуповану частину економічно неможливо. Я вам скажу, що, ймовірно, 10, 20 чи навіть $50 млрд треба на відновлення цих територій. До того ж, ми точно не знаємо, скільки вивезено заводів, фабрик, яка ситуація з шахтами, що з медициною.

Але точної суми, яка знадобиться для відновлення тимчасово окупованих територій, ми назвати не можемо. Тому є інструмент, за допомогою якого ми хочемо повернути туди бізнес українських і західних партнерів, які готові до цього. Взагалі, я вважаю, що відновити Донбас без вільної економічної зони ми не зможемо.

Що стосується впровадження цієї системи для неокупованого Донбасу – це важливий момент для завершення війни.

Про співпрацю з МВФ

Сьогодні українська економіка побудована у такий спосіб, що ми не можемо прожити без допомоги західних партнерів. Тому неможливо відмовитися від коштів Міжнародного валютного фонду.

Але ця залежність існує, оскільки у нас слабка економіка. Я вважаю, що всі вимоги для отримання другого траншу ми виконали. Однак є люди, які працюють проти України і вони лобіюють свої інтереси, щоб стабільності не було.

Про легалізацію медичного канабісу

Люди повинні зрозуміти, що медичний канабіс потрібно легалізувати. Я впевнений, що коли нардепи побачать підтримку людей цього питання, коли зрозуміють електоральну вигоду, тоді я як президент подам відповідний законопроект, і нічого не боятимуся, бо розумітиму, що маю підтримку суспільства.

Якщо ж під час опитування ідею не підтримають, то це буде ознакою того, що людям бракує інформації щодо цього питання. Тоді я звертатимусь до ЗМІ, щоб вони говорили про це.

Про ротації в Кабміні

Голови можуть полетіти, це правда. Але не через те, що хтось з депутатів має погані стосунки з тим чи іншим міністром. Я вважаю, що це непрофесійно. Тому ось це вже плітки.

А щоб були фундаментальні плітки, то дійсно, найближчим часом ми дивимося результат разом з прем’єром. Є оцінюючий формат тих чи інших міністрів і дійсно когось може не бути. Найслабкіші будуть йти.

20 жовтня Володимир Зеленський також виступив у Верховній Раді зі зверненням до народних депутатів. Президент перерахував свої досягнення та визначив стратегічні плани держави щодо економічного розвитку, деокупації Донбасу та повернення Криму.

Головні тези зі щорічного звернення Володимира Зеленського до Ради – читайте в матеріалі.