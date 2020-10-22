22 жовтня у світі не поліпшується ситуація з коронавірусом. Новий антирекорд зафіксували і в Україні. Через це держави посилюють карантинні заходи, не збирається найближчим часом послаблювати обмеження і Україна.

Станом на четвер у світі підтвердили понад 41,1 млн випадків Covid-19, в Україні – 322 879.

За добу на планеті майже 400 тис. людей заразилися вірусом, в Україні цей показник – 7 053 нових хворих.

Низка європейських країн посилили карантинні заходи, серед них – Франція, Іспанія, Бельгія, Швейцарія, Болгарія. Про запровадження комендантської години у столичному регіоні Лаціо та Римі повідомив уряд Італії. З 23 числа мешканцям буде заборонено перебувати на вулиці з 00.00 до 5.00.

А у Чехії вранці 22 жовтня оголосили локдаун, у межах якого повинні тимчасово закритися для відвідувачів більшість дрібних магазинів і підприємств з надання послуг.

Через коронавірус голова Європейської ради Шарль Мішель ухвалив рішення про скликання саміту ЄС. Захід пройде 29 жовтня у режимі онлайн.

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В Україні найгірша епідситуація у Харківській, Львівській Одеській областях та Києві. У столиці 32 500 підтверджених випадків коронавірусу та 631 новий.

Через це на території усієї країни діють карантинні заходи до 31 грудня 2020 року.

Водночас спеціалісти прогнозують – епідситуація в Україні може покращитися ближче до березня 2021 року.

– Найближчими місяцями ми очікуємо зростання захворюваності. А вже ближче до березня, можливо, раніше, ніхто цього не знає, ситуація дещо покращиться, – під час брифінгу повідомила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні, за час пандемії від вірусу померло 6 043 пацієнти, за добу – 116.

Одужати вдалося 134 898 хворим, за добу – 2 679.

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