Виборча кампанія місцевих виборів 2020 в Україні проблемна, вона відрізняється великою кількістю маніпуляцій і правопорушень.

Про це повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко і запевнив, що правоохоронці готові забезпечити правопорядок під час голосування, залишаючись поза політикою.

– Всі читають новини, бачать повідомлення поліції і розуміють, що ці вибори в принципі проблемні. Правопорушень, маніпуляцій і спекуляцій дуже багато. Потрібно розуміти, що найбрудніша гра спостерігається у великих містах і об’єднаних територіальних громадах – там, де сфери впливу сильні.

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За словами Ігоря Клименка, поліцейські вже зафіксували понад 6,5 тис. заяв щодо правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом. Крім того, вже складено майже 1,5 тис. адміністративних протоколів, а слідчі порушили 508 кримінальних проваджень.

Найбільш типовими порушеннями є підкуп виборців, перешкоджання здійсненню виборчого права, масова зміна місця проживання.

Також очільник Нацполіції додав, що на місцеві вибори залучать практично весь особовий склад і курсантів вищих навчальних закладів системи МВС.

Створять і спеціальні групи вибухотехніків і кінологів, оскільки не виключені повідомлення про мінування дільниць.

Однак інколи порушують законодавство не лише кандидати, а й самі виборці. Що не можна робити на місцевих виборах і як проголосувати без проблем – читайте в матеріалі.