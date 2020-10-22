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Факти / Україна / Суспільство

МОН працює над створенням Е-платформи для іноземних студентів

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив прискорити запуск Єдиної міжвідомчої електронної платформи, яка покликана спростити процедуру вступу іноземних студентів до українських вищих навчальних закладів.

– З метою створення прозорого механізму набору іноземців для здобуття вищої освіти в Україні та оптимізації процедури видачі запрошень та отримання візи іноземцями у Плані заходів пропонується розробка та впровадження міжвідомчої електронної платформи, – йдеться на сайті МОН.

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Єдина міжвідомча електронна платформа у сфері набору іноземних студентів забезпечить:

  • прозорість інформації на всіх етапах;
  • студенто-орієнтований сервіс;
  • зручність для усіх суб’єктів платформи;
  • чесність-звітність усіх суб’єктів платформи;
  • мінімізація ризиків нелегальної міграції через студентський канал, оскільки в платформі будуть відображені усі етапи вступу, в’їзду, навчання, виїзду тощо іноземця в Україні.

Залучення іноземних студентів

У кінці вересня Сергій Шкарлет повідомив, що МОН розробляє План заходів щодо популяризації можливостей здобуття вищої освіти в Україні для іноземних студентів.

Основна мета полягає у підвищенні привабливості національної освіти, впровадження прозорого механізму набору іноземних студентів для здобуття вищої освіти, забезпечення якості надання освітніх послуг закладами вищої освіти

Джерело: Міносвіти

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