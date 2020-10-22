МОН працює над створенням Е-платформи для іноземних студентів

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив прискорити запуск Єдиної міжвідомчої електронної платформи, яка покликана спростити процедуру вступу іноземних студентів до українських вищих навчальних закладів.

– З метою створення прозорого механізму набору іноземців для здобуття вищої освіти в Україні та оптимізації процедури видачі запрошень та отримання візи іноземцями у Плані заходів пропонується розробка та впровадження міжвідомчої електронної платформи, – йдеться на сайті МОН.