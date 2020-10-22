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Факти / Україна

МОЗ має намір створити в Україні Інститут вакцин – Степанов

Міністерство охорони здоров’я має намір створити на території України Інститут вакцин.

Про це повідомив глава відомства Максим Степанов під час прес-брифінгу.

– У нас повинні бути лабораторії другого рівня в кожній області, а також лабораторії рівня 3 і 3+.

Ми їх повинні створити в Києві і зараз розглядаємо проект створення їх в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського або створення окремого Інституту вакцин, – сказав він.

Читайте: Чи може Україна розробити власну вакцину від коронавірусу

Степанов додав, що МОЗ має намір також повністю відновити розробку і виробництво вакцин на території України.

Українська вакцина

20 жовтня президенту Володимиру Зеленському представили результати доклінічної фази дослідження українського кандидата у вакцини проти Covid-19.

Держава у повному обсязі профінансує виготовлення української вакцини від Covid-19, для цього знадобиться близько 100-150 млн гривень.

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