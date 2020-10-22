Міністерство охорони здоров’я має намір створити на території України Інститут вакцин.

Про це повідомив глава відомства Максим Степанов під час прес-брифінгу.

– У нас повинні бути лабораторії другого рівня в кожній області, а також лабораторії рівня 3 і 3+.

Ми їх повинні створити в Києві і зараз розглядаємо проект створення їх в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського або створення окремого Інституту вакцин, – сказав він.