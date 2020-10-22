Найслабкіші будуть йти: Зеленський про можливі ротації в Кабміні

Найближчим часом президент Володимир Зеленський разом з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем оцінить роботу міністрів уряду.

Про це глава держави розповів під час інтерв’ю чотирьом українським телеканалам.

– Голови можуть полетіти, це правда. Але я хочу сказати не через те, що хтось з депутатів має погані стосунки з тим чи іншим міністром. Найближчим часом ми дивитимемося результат роботи Кабміну разом з прем’єром. Є оцінюючий формат тих чи інших міністрів і дійсно когось може не бути. Найслабкіші будуть йти.

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Водночас напередодні голова фракції Голос Сергій Рахманін повідомив, що голову правління НАК Нафтогаз України Андрія Коболєва розглядають як одного з кандидатів на посаду прем’єр-міністра України в кінці року.

Хоча ще у вересні цього року спікер Верховної Ради Дмитро Разумков запевняв, що найближчим часом не варто очікувати кардинальних перестановок в Кабінеті міністрів.