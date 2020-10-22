Поліцію викликав пасажир: у Києві водій маршрутки працював під наркотиками

У Києві водій маршрутки працював у стані наркотичного сп’яніння. Один з пасажирів помітив це та викликав поліцію.

Патрульна поліція через камери відеоспостереження знайшла та зупинила маршрутне таксі.

Під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього явні ознаки наркотичного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд у лікаря-нарколога. За результатами аналізів медик підтвердив, що водій перебуває під впливом наркотичних речовин.

Читайте: На Рівненщині п’яний водій збив пішоходів – є загиблий, троє постраждали

Патрульні склали на водія протокол за фактом керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

ДТП у Харкові

У Харкові сталася ДТП на мосту на проспекті Льва Ландау. 33-річний водій Mercedes-Benz Vito збив двох дорожніх робітників.

Внаслідок ДТП 39 та 56-річні чоловіки отримали тілесні ушкодження та були доправлені до лікарні.

Водій автомобіля Mercedes-Benz мав ознаки алкогольного сп’яніння.