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Факти / Україна

Поліцію викликав пасажир: у Києві водій маршрутки працював під наркотиками

У Києві водій маршрутки працював у стані наркотичного сп’яніння. Один з пасажирів помітив це та викликав поліцію.

Патрульна поліція через камери відеоспостереження знайшла та зупинила маршрутне таксі.

Поліцію викликав пасажир: у Києві водій маршрутки працював під наркотиками

Під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього явні ознаки наркотичного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд у лікаря-нарколога. За результатами аналізів медик підтвердив, що водій перебуває під впливом наркотичних речовин.

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Патрульні склали на водія протокол за фактом керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

ДТП у Харкові

У Харкові сталася ДТП на мосту на проспекті Льва Ландау. 33-річний водій Mercedes-Benz Vito збив двох дорожніх робітників.

Внаслідок ДТП 39 та 56-річні чоловіки отримали тілесні ушкодження та були доправлені до лікарні.

Водій автомобіля Mercedes-Benz мав ознаки алкогольного сп’яніння.

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