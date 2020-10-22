У Києві під стінами КМДА проходить акція протесту. Мітингувальники перекрили Хрещатик.

Зараз на проїжджій частині спостерігався безлад, оскільки поліцейські заздалегідь не перекрили Хрещатик, тому близько 20 автомобілів потрапили в натовп людей і не могли продовжити рух.

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Потім поліцейські перекрили проїзд частини Хрещатика – від Прорізної до Богдана Хмельницького. Авто, які не встигли проїхати, їдуть у зворотному напрямку.

Мітинг у Києві

16 жовтня у Києві вже проходив мітинг під стінами КМДА.

Протестувальники перекрили Хрещатик. Через це у центрі столиці виник транспортний колапс.