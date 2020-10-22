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Факти / Україна / Політика

Соцопитування: Дві третини харків’ян на виборах готові підтримати Кернеса

Соцопитування: Дві третини харків’ян на виборах готові підтримати Кернеса

Дві третини харків’ян на виборах міського голови Харкова готові знову підтримати Геннадія Кернеса.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження електорального і соціального простору міста Харкова, яке було проведено з 5 по 11 жовтня на замовлення Інституту Діалог.

Згідно з даними дослідження, найближчий конкурент Кернеса, кандидат від партії Опозиційна платформа – За життя Олександр Фельдман набирає всього 6,3%.

Губернатор Харківської області Олексій Кучер, висунутий партією Слуга народу, – на третьому місці з 4,6%.

Соцопитування: Дві третини харків’ян на виборах готові підтримати Кернеса

Блок Кернеса – Успішний Харків! впевнено лідирує і на виборах до міської ради. Його рейтинг підтримки становить 48,5%.

Соцопитування: Дві третини харків’ян на виборах готові підтримати Кернеса

На виборах до Харківської обласної ради також лідирує Блок Кернеса з 46,1% голосів виборців.

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У трійку лідерів увійшли також Опозиційна платформа – За життя з 13,3% і Блок ексглави Харківської ОДА Юлії Світличної Разом! з 9,2%.

Слуга народу ледве долає прохідний бар’єр – 6,9%.

Як зазначив директор Інституту соціально-політичного проектування Діалог Андрій Миселюк, результат підтримки чинного міського голови можна порівняти з електоральним цунамі Зе-команди зразка 2019-го року.

— У Кернеса є практично стовідсоткові шанси в черговий раз зайняти пост мера Харкова – при третьому вже за рахунком президентові.

І дуже високі шанси дати наочний приклад для вивчення дослідникам явища монобільшості в українській політиці – в Харківській міськраді як мінімум.

Можливо, і в Харківській обласній, — зазначив Миселюк.

Дослідження було проведено на замовлення Інституту соціально-політичного проектування Діалог.

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Опитано 1 600 респондентів – мешканців міста Харків, які мають виборче право.

Метод збору соціологічної інформації – техніка face-to-face за місцем проживання респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,6%.

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Кернес балотується у мери Харкова

Чинний міський голова Харкова Геннадій Кернес зареєстрований кандидатом у мери міста.

Факти ICTV опублікували повний список кандидатів у мери Харкова. Всього зареєстровано 15 кандидатів.

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