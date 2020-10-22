22 жовтня урядова комісія з розслідування причин катастрофи АН-26 під Чугуєвом схвалила попередній звіт, який оприлюднить на засіданні Кабміну 28 жовтня.
Про це повідомив голова комісії, віце-прем’єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.
Він також назвав основні причини падіння літака, які встановила комісія.
За його словами, це, передусім, системні порушення в організації польотів – “від командування Повітряних сил до бригади, де сталася трагедія”.
Читайте: Авіакатастрофа під Чугуєвом: курсант розповів, як врятувався у “капсулі”
Серед побічних причин – помилка пілотів, технічна несправность літака, а саме відмова системи ПРТ-24 (система граничного регулювання температури).
Уруський наголосив, що технічна несправність призвела до позаштатної ситуації на борту, в якій людський фактор зіграв не останню роль.
– На превеликий жаль, комісія підтверджує, що під час польотів, не тільки цього – останнього, але й інших, було дуже багато порушень, зокрема з боку екіпажу і керівників польоту, – підсумував голова комісії.
Авіакатастрофа під Чугуєвим
25 вересня 2020 року під Харковом впав літак Ан-26. На борту перебували 27 осіб – екіпаж і курсанти Харківського університету Повітряних Сил.
Авіакатастрофа забрала життя 26 людей. Одному курсантові вдалося вижити.
20 жовтня сім’ї загиблих курсантів отримали грошову компенсацію від держави.