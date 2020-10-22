22 жовтня урядова комісія з розслідування причин катастрофи АН-26 під Чугуєвом схвалила попередній звіт, який оприлюднить на засіданні Кабміну 28 жовтня.

Про це повідомив голова комісії, віце-прем’єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Він також назвав основні причини падіння літака, які встановила комісія.

За його словами, це, передусім, системні порушення в організації польотів – “від командування Повітряних сил до бригади, де сталася трагедія”.

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Серед побічних причин – помилка пілотів, технічна несправность літака, а саме відмова системи ПРТ-24 (система граничного регулювання температури).

Уруський наголосив, що технічна несправність призвела до позаштатної ситуації на борту, в якій людський фактор зіграв не останню роль.

– На превеликий жаль, комісія підтверджує, що під час польотів, не тільки цього – останнього, але й інших, було дуже багато порушень, зокрема з боку екіпажу і керівників польоту, – підсумував голова комісії.

Авіакатастрофа під Чугуєвим

25 вересня 2020 року під Харковом впав літак Ан-26. На борту перебували 27 осіб – екіпаж і курсанти Харківського університету Повітряних Сил.

Авіакатастрофа забрала життя 26 людей. Одному курсантові вдалося вижити.

20 жовтня сім’ї загиблих курсантів отримали грошову компенсацію від держави.