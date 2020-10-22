Президент України Володимир Зеленський заявив, що суворого карантину в Україні через стрімке поширення коронавірусу не буде.

Про це він заявив в інтерв’ю українським телеканалам.

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За його словами, тотального локдауну не відбудеться, оскільки такі жорсткі карантинні обмеження можуть повністю зупинити економіку.

Повний запис розмови Осінь-2020: перемоги та виклики можна буде побачити на Youtube Факти ICTV та в ефірі телеканалу ICTV 22 жовтня, о 20.20.

– Ми не можемо збільшити кількість лікарів, ми збільшуємо через перепрофілювання, через інтернів, через студентів, але ми не можемо перепрофілювати всю медичну систему країну під хворих на коронавірус. І це є проблема. Ми розуміємо втомленість, ми розуміємо всі ці проблеми, але носіть, будь ласка, маски. Не лише для себе, а для лікарів. Не можуть в Україні з’явитися мільйони лікарів, – зазначив Зеленський.

Карантин в Україні

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов представив план дій у разі погіршення ситуації з поширенням коронавірусу. За цим планом епідеміологічну ситуацію поділять на чотири рівні небезпеки.

За виявлення щодобового приросту хворих на коронавірус у 11-15 тис. випадків і завантаження ліжок на 85% в Україні введуть карантинні обмеження червоного рівня епідеміологічної небезпеки на усій території країни.