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Факти / Надзвичайні події

У Кропивницькому чоловік незаконно змінив виборчі адреси 200 осіб

На Кіровоградщині у Державному реєстрі виборців незаконно змінили виборчі адреси 200 людей. У скоєнні злочину підозрюють місцевого жителя.

Чоловік самостійно подав заяви на зміну виборчої адреси від імені 200 осіб. Після цього він вказав невірні дані щодо оновлених місць проживання.

Йому повідомлено про підозру за ч.1 ст.158 Кримінального кодексу України.

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Правоохорнці перевіряють дотримання законодавства щодо інших заяв на зміну виборчої адреси.

Поліція викрила схему штучного збільшення голосів виборців

Поліція відкрила кримінальну справу проти осіб, які штучно збільшували кількість виборців у різних регіонах України.

У Одеській, Житомирській та Тернопільській областях злочинці вносили неправдиву інформацію у базу даних Державного реєстру виборців. За одною адресою було зареєстровано до 300 осіб.

Джерело: Кіровоградська обласна прокуратура

Фото: Dreamstime

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