PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Я відмовлюся від президентської пенсії, якщо людям немає що їсти – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував плани щодо запровадження в Україні накопичувальної пенсії, яка передбачає щомісячні внески громадянами.

За його словами, не потрібно негативно сприймати ці зміни.

– Накопичувальна система неправильно сприймається. Ніхто не зрозумів, що накопичувальний відсоток додаєш до тієї чи іншої пенсії. Це ніхто не зрозумів, – пояснив Зеленський під час розмови з представниками українських телеканалів.

Читайте: Які проблеми з пенсіями в Україні і чи зможе накопичувальна система це виправити

Водночас він відреагував на коментар щодо власної президентської пенсії.

– Я відмовлюся від президентської пенсії, якщо людям немає що їсти. Навіщо мені такі пенсії, – додав він.

Накопичувальна пенсія

В Україні планують запровадити накопичувальну пенсію.

Нововведення анонсували у Мінсоцполітики.

Зміни передбачають щомісячні внески не лише роботодавців, а й громадян.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка