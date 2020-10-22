Президент України Володимир Зеленський прокоментував плани щодо запровадження в Україні накопичувальної пенсії, яка передбачає щомісячні внески громадянами.

За його словами, не потрібно негативно сприймати ці зміни.

– Накопичувальна система неправильно сприймається. Ніхто не зрозумів, що накопичувальний відсоток додаєш до тієї чи іншої пенсії. Це ніхто не зрозумів, – пояснив Зеленський під час розмови з представниками українських телеканалів.

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Водночас він відреагував на коментар щодо власної президентської пенсії.

– Я відмовлюся від президентської пенсії, якщо людям немає що їсти. Навіщо мені такі пенсії, – додав він.

Накопичувальна пенсія

В Україні планують запровадити накопичувальну пенсію.

Нововведення анонсували у Мінсоцполітики.

Зміни передбачають щомісячні внески не лише роботодавців, а й громадян.