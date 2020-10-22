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Факти / Україна

Знову антирекорд: в Україні понад 7 тис. хворих на Covid-19 за добу

В Україні станом на 22 жовтня зафіксовано 322 879 випадків коронавірусу.

Також у країні оновився антирекорд по Covid-19 – 7 053 хворих за добу.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Коронавірус в Україні

Аби порівняти, згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, на ранок 21 жовтня підтвердили 315 826 випадків. За добу Covid-19 тоді зафіксували ще у 6 719 людей.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 5 927 осіб, за добу їхня кількість зросла на 141 особу.

Фото: Dreamstime

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