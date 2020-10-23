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Факти / Україна

7 517 випадків за добу – в Україні новий антирекорд добового приросту Covid-19

Станом на 23 жовтня коронавірус в Україні підтвердили у 330 396 громадян. За добу – 7 517 нових випадків.

За час пандемії вірус забрав життя 6 164 осіб, за добу – 121.

Одужати вдалося 137 578 українцям, за день – 2 680.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Коронавірус у регіонах

  • Вінницька область – 8 923 (+141);
  • Волинська область – 11 792 (+218);
  • Дніпропетровська область – 12 380 (+312);
  • Донецька область – 8 160 (+264);
  • Житомирська область – 11 264 (+426);
  • Закарпатська область – 12 541 (+256);
  • Запорізька область – 7 495 (+402);
  • Івано-Франківська область – 17 705 (+258);
  • Кіровоградська область – 1 858 (+72);
  • Київська область – 13 958 (+270);
  • Львівська область – 26 399 (+378);
  • Луганська область – 2 985 (+144);
  • Миколаївська область – 6 602 (+174);
  • Одеська область – 21 128 (+571);
  • Полтавська область – 7 532 (+316);
  • Рівненська область – 16 985 (+294);
  • Сумська область – 9 888 (+158);
  • Тернопільська область – 18 613 (+330);
  • Харківська область – 31 592 (+693);
  • Херсонська область – 2 951 (+107);
  • Хмельницька область – 12 413 (+471);
  • Чернівецька область – 18 811 (+249);
  • Черкаська область – 7 704 (+163);
  • Чернігівська область – 7 582 (+215).

коронавірус в україні 23 жовтня

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні 22 жовтня, у країні виявили 322 879 випадків Covid-19.

У четвер зафіксовано антирекорд добового приросту – 7 053 нових хворих.

За час пандемії померло від вірусу 6 043 пацієнти, одужати вдалося 134 898 особам.

Фото: Dreamstime

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