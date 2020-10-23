Станом на 23 жовтня коронавірус в Україні підтвердили у 330 396 громадян. За добу – 7 517 нових випадків.

За час пандемії вірус забрав життя 6 164 осіб, за добу – 121.

Одужати вдалося 137 578 українцям, за день – 2 680.

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Коронавірус у регіонах

Вінницька область – 8 923 (+141);

Волинська область – 11 792 (+218);

Дніпропетровська область – 12 380 (+312);

Донецька область – 8 160 (+264);

Житомирська область – 11 264 (+426);

Закарпатська область – 12 541 (+256);

Запорізька область – 7 495 (+402);

Івано-Франківська область – 17 705 (+258);

Кіровоградська область – 1 858 (+72);

Київська область – 13 958 (+270);

Львівська область – 26 399 (+378);

Луганська область – 2 985 (+144);

Миколаївська область – 6 602 (+174);

Одеська область – 21 128 (+571);

Полтавська область – 7 532 (+316);

Рівненська область – 16 985 (+294);

Сумська область – 9 888 (+158);

Тернопільська область – 18 613 (+330);

Харківська область – 31 592 (+693);

Херсонська область – 2 951 (+107);

Хмельницька область – 12 413 (+471);

Чернівецька область – 18 811 (+249);

Черкаська область – 7 704 (+163);

Чернігівська область – 7 582 (+215).

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні 22 жовтня, у країні виявили 322 879 випадків Covid-19.

У четвер зафіксовано антирекорд добового приросту – 7 053 нових хворих.

За час пандемії померло від вірусу 6 043 пацієнти, одужати вдалося 134 898 особам.