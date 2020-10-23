Станом на 23 жовтня коронавірус в Україні підтвердили у 330 396 громадян. За добу – 7 517 нових випадків.
За час пандемії вірус забрав життя 6 164 осіб, за добу – 121.
Одужати вдалося 137 578 українцям, за день – 2 680.
Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання
Коронавірус у регіонах
- Вінницька область – 8 923 (+141);
- Волинська область – 11 792 (+218);
- Дніпропетровська область – 12 380 (+312);
- Донецька область – 8 160 (+264);
- Житомирська область – 11 264 (+426);
- Закарпатська область – 12 541 (+256);
- Запорізька область – 7 495 (+402);
- Івано-Франківська область – 17 705 (+258);
- Кіровоградська область – 1 858 (+72);
- Київська область – 13 958 (+270);
- Львівська область – 26 399 (+378);
- Луганська область – 2 985 (+144);
- Миколаївська область – 6 602 (+174);
- Одеська область – 21 128 (+571);
- Полтавська область – 7 532 (+316);
- Рівненська область – 16 985 (+294);
- Сумська область – 9 888 (+158);
- Тернопільська область – 18 613 (+330);
- Харківська область – 31 592 (+693);
- Херсонська область – 2 951 (+107);
- Хмельницька область – 12 413 (+471);
- Чернівецька область – 18 811 (+249);
- Черкаська область – 7 704 (+163);
- Чернігівська область – 7 582 (+215).
Коронавірус в Україні
За статистикою коронавірусу в Україні 22 жовтня, у країні виявили 322 879 випадків Covid-19.
У четвер зафіксовано антирекорд добового приросту – 7 053 нових хворих.
За час пандемії померло від вірусу 6 043 пацієнти, одужати вдалося 134 898 особам.