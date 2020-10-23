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Факти / Україна

Авіакатастрофа під Чугуєвом: начальника університету відсторонили

Начальник Харківського національного університету Повітряних сил (ХНУПС) генерал-майор Олександр Туринський відсторонений від виконання службових обов’язків на час розслідування причин катастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом.

Такий наказ видало Міністерство оборони України.

На офіційному сайті оборонного відомства також повідомляється, що комісія Міноборони з технічного розслідування авіакатастрофи і урядова комісія на чолі з віце-прем’єром Олегом Уруським продовжить свою роботу до 25 жовтня.

Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом

25 вересня 2020 року під Чугуєвом впав літак Ан-26.

Внаслідок авіакатастрофи загинуло 26 осіб, більшість з яких – курсанти.

Літак, на борту якого перебували 20 курсантів і сім офіцерів ХНУПС, виконував тренувальний політ. Вижив тільки один курсант.

Читайте: Авіакатастрофа під Чугуєвом: родинам загиблих курсантів виплатили компенсацію

Причини катастрофи

У п’ятницю Уруський заявив, що комісія встановила наявність технічних несправностей, на які “наклався людський фактор”.

Також експерти визначили системні та серйозні порушення в організації безпеки польотів.

Комісія представить свої висновки на засіданні Кабінету міністрів 28 вересня.

Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом

Джерело: Міноборони

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