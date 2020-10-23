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Факти / Україна

Covid-19 на Київщині: влада розгортає тимчасові госпіталі

Станом на четвер, 22 жовтня, заповнюваність ліжко-місць у відділеннях лікарень на Київщині, що приймають хворих на Covid-19, становить 89-93%.

Про це заявив депутат від партії Слуга народу Олександр Дубінський і додав, що ця цифра зросте до 100% вже до понеділка.

– У Київську область вже приїжджають намети ДСНС, які використовуються для обігріву людей без постійного місця проживання взимку. Вони вже розгортаються для того, щоб використовувати їх як госпіталі для тимчасового утримання хворих з підозрою на Covid-19, — зазначив нардеп у ток-шоу Право на владу.

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Статистика коронавірусу на Київщині

Станом на ранок 22 жовтня влада відзвітувала про 13 688 випадків інфікування коронавірусом у Київській області. За добу інфекцію виявили ще у 269 осіб.

Від початку епідемії було госпіталізовано 1 677 хворих. На амбулаторному лікуванні нині перебувають 12 010 осіб.

303 хворих померли через ускладнення Covid-19.

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