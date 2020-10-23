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Факти / Україна

Данілов: Росія – штучне утворення, ми ще побачимо її розвал

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав Росію штучним утворенням і спрогнозував її розпад у наші дні.

Таку думку він висловив під час Київського безпекового форуму.

– Я хочу зауважити, що сама Росія є штучним утворенням, яке сторіччя тому утворилося під дулами кулеметів, автоматів, коли цілі народи заганяли у нібито дружню спільноту. А, як показує практика, штучні утворення нестійкі. Рано чи пізно Росія розвалиться, це буде ще у наші часи і ми це бачитимемо.

Читайте: В Україні російська мова не може бути другою державною – Данілов

Напередодні Олексій Данілов вже пояснював, що на Росію скоро чекає розпад, оскільки вона перебуває у складній ситуації через релігійні питання, демографічні проблеми і відносини з Китаєм.

Тому, для того, щоб утримувати країни разом, російський президент Володимир Путін обирає зовнішнього ворога на кшталт Грузії та України.

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