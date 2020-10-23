У міжнародному аеропорту міста Запоріжжя чоловік погрожував замінувати літак до Туреччини. Через його заяву 180 пасажирів рейсу негайно евакуювали.

На місце події викликали екстренні служби, зокрема працівників поліції, які працюють з вибухонебезпечними предметами, та кінологів.

Фахівці не виявили вибухівки в салоні літака.

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Правоохоронці знайшли громадянина, який погрожував мінуванням. Ним виявився 51-річний пасажир рейсу Запоріжжя-Анталія.

Обґрунтувати свій вчинок чоловік не зміг. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України з приміткою хуліганство.

У Запоріжжі затримали “мінера”

Поліція викрила чоловіка у Запоріжжі, який телефоном анонімно повідомив про мінування усіх електростанцій в Україні та вимагав $1 млрд.

Виявилося, що хуліган є 46-річним пацієнтом психіатричної лікарні. У нього вилучили мобільний пристрій та сім-картку.