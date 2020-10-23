Курс валют НБУ на 23 жовтня 2020 в Україні

Національний банк України на п’ятницю, 23 жовтня, незначно знизив курс гривні до долара.

Курс української валюти відносно долара на сьогодні становить 28,26 грн/$1, що означає здорожчання іноземної валюти на 1 копійку, порівняно з попереднім днем.

Водночас гривня здорожчала на 12 копійок відносно євро. Цей курс на 23 жовтня складає 33,41 грн/€1.

Російський рубль трохи здорожчав, його курс становить 0,367 грн.

Курс валют на 23 жовтня:

$1 – 28,265 грн;

€1 – 33,4106 грн;

1 польський злотий – 7,2899 грн;

10 російських рублів – 3,6794 грн.

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МВФ назвав курс гривні до долара

15 жовтня Міжнародний валютний фонд оприлюднив дані щодо курсу гривні до долара за паритетом купівельної спроможності.

Експерти МВФ порахували, що в 2020 році цей курс становить 27,33 грн/$1, обмінний курс – 27,20 грн/1$.