На жодній виборчій дільниці немає термометрів і дезінфекторів – Денисова

Станом на 23 жовтня жодна виборча дільниця не забезпечена приладами для виміру температури тіла та дезінфекторами.

Про це на брифінгу заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.

Денисова висловила надію, що всі виборчі дільниці будуть забезпечені необхідними засобами до 25 жовтня.

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Вона повідомила, що в день виборів представники уповноваженого з прав людини будуть моніторити ситуацію на виборчих дільницях на предмет дотримання епідеміологічних правил.

Кого обиратимуть українці

Місцеві вибори 2020 дещо відрізняються від попередніх. Цьогоріч виборець отримає відразу кілька бюлетенів, де потрібно буде вибрати конкретного депутата.

На місцевих виборах громадяни обиратимуть депутатів міських, районних, обласних рад, мерів міст, голів сільських і селищних рад.

Офіційні результати місцевих виборів 2020 повинні оголосити до 6 листопада включно.

Джерело: Людмила Денисова