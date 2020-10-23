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Факти / Україна

Окупанти п’ять разів порушили режим тишу, під Новолуганським – з гранатомета

За минулу добу, 22 жовтня, російські бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню. Втрат та поранених серед українських військових немає.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.

– Стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували поблизу населеного пункту Артема та двічі – неподалік Шумів. Окрім того, режим припинення вогню противник порушив у районі Новолуганського, задіявши на цій ділянці автоматичний станковий гранатомет, – йдеться в повідомленні.

Ще одне порушення досягнутих домовленостей зафіксували на Приазов’ї. Ввечері поблизу населеного пункту Широкине побачили проліт ворожого БПЛА типу квадрокоптер.

Про повне припинення вогню на Донбасі, яке розпочалося з опівночі 27 липня, сторони дійшли згоди на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 22 липня.

6 вересня внаслідок провокацій ворога загинули троє українських військовослужбовців. Ще один герой помер у госпіталі 7 вересня.

Джерело: Штаб ООС

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