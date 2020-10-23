23 жовтня світ продовжує фіксувати критичну ситуацію з коронавірусом. Україна зареєструвала черговий антирекорд добового приросту нових випадків Covid-19, що означає погіршення епідеміологічної ситуації в регіонах.

Станом на п’ятницю, 23 жовтня, у світі підтвердили понад 41,9 млн випадків Covid-19, в Україні – 330 396.

За добу на планеті понад 700 тис. людей заразилися коронавірусом, в Україні цей показник – 7 517 нових хворих.

Уряди таких європейських країн, як Польща, Бельгія та Словаччина посилили карантинні обмеження.

Непал закрив доступ до Евересту – найвищої гори світу. У селищі Намче-Базар, яке розташоване біля підніжжя гори, виявили спалах коронавірусу.

Згідно з новим зонуванням, до червоної зони увійшла 51 країна, до зеленої 143. Україна в списку перебуває на межі двох зон, але поки що залишилася у зеленому списку.

23 жовтня в Україні оновили карантинне зонування, яке почне діяти з опівночі 26 жовтня. Зазначається, що воно буде дійсним протягом 14 днів.

Найгірша епідситуація у Харківській, Львівській Одеській областях та Києві.

На Івано-Франківщині у Коломийській інфекційній лікарні майже всі лікарі захворіли на Covid-19. Наразі в лікарні залишається один інфекціоніст, а пацієнтів обслуговує медперсонал.

Тим часом завантаженість ліжок в Україні пацієнтами з коронавірусом, становить 61,9%. Протягом останніх п’яти днів цей показник коливався від 61% до 68,4%.

Всього в Україні вже виділено 37 268 лікарняних ліжок для лікування хворих на Covid-19.

Згідно з постановою Кабміну, карантин в Україні триватиме до 31 грудня 2020 року.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні, за час пандемії від вірусу померло 6 164 пацієнти, за добу – 121.

Одужати вдалося 137 578 українцям, за добу – 2 680.

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