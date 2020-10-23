Опитування Зеленського коштуватиме більше 100 млн грн – Опора

Проведення та організація всеукраїнського опитування в день виборів може коштувати мінімум 103 млн грн.

Водночас 75 млн грн з цієї суми потрібно витратити на супровід волонтерів.

Про це під час брифінгу заявила очільниця Громадянської мережі Опора Ольга Айвазовська.

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– Ми використали дані компаній, які займаються пошуком персоналу для проведення опитування, анонсованого президентом. Загальна сума витрат складає 75 млн грн, але це тільки гроші для організації роботи волонтерів біля дільниць.

Також Айвазовська розповіла, що з людьми, які ставитимуть громадянам запитання, підписуватимуть цивільно-правові угоди підряду. Сума грошової виплати на одну особу становитиме 1,2 тис. грн без урахування податків.

Зеленський озвучив усі запитання опитуванння

Президент України Володимир Зеленський назвав усі запитання всеукраїнського опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

Вони стосуються важливих для країни тем, зокрема скорочення кількості депутатів, створення вільної економічної зони на Донбасі та покарання за корупцію.

Фото: Громадянська мережа Опора