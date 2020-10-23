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Факти / Україна

Пануватиме бабине літо: погода в Україні 23 жовтня (КАРТА)

Погода 23 жовтня буде сонячною на півдні України, а на решті території країни очікується мінлива хмарність.

Тепла і суха погода в Україні в п’ятницю стане справжнім бабиним літом.

Максимально стовпчики термометрів покажуть +21°.

У Києві сонце цього дня рідко показуватиметься з-за хмар, зате опади не прогнозують.

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Погода на 23 жовтня 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Якою буде погода на вихідні

У суботу, 24 жовтня, бабине літо закінчиться в західних і північних областях – там прогнозують дощі.

У неділю опади припиняться, погода буде сухою на всій території України.

Водночас жителі південних регіонів радітимуть теплій і сухій погоді як у суботу, так і у неділю.

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