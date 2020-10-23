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Факти / Україна / Політика

Перемога Байдена на виборах у США відновить програму підтримки України – Фукуяма

Якщо на виборах президента США переможе демократ Джо Байден, підтримка України з боку Сполучених Штатів Америки буде відновлена.

Про це заявив професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма у відеозверненні до учасників Київського безпекового форуму-2020.

– Президент Трамп ясно висловив свою прихильність до авторитарного режиму Путіна на противагу демократичній Україні, – наголосив Фукуяма.

Читайте: Вибори у США: хто переміг у дебатах Трампа з Байденом

Україні не варто сприймати підтримку США як щось самоочевидне, навіть під керівництвом нової адміністрації.

– Ця підтримка великою мірою залежатиме від того, чи продовжиться розвиток українських демократичних інституцій, і чи країна досягне прогресу в боротьбі з корупцією, – підкреслив професор.

Американські платники податків не захочуть, аби їхні гроші спрямовувалися до країни, де державні ресурси зникають в кишенях чиновників.

Дебати Трампа та Байдена

23 жовтня у США пройшов фінальний раунд дебатів між кандидатами у президенти Джо Байденом та Дональдом Трампом.

90-хвилинна дискусія пройшла в Університеті Белмонт у місті Нешвілл, що у штаті Теннессі. Обидва кандидати говорили про пандемію коронавірусу, відносини з Росією та Україною, медичну реформу та національну безпеку.

Джерело: Київський безпековий форум-2020

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