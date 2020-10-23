Політолог розповіла, чи вирішили в Зе!команді кадрові питання

Порівняно із попередньою парламентською кампанією електоральні рейтинги Слуги народу значно нижчі. Чи вивчили нові обличчя урок від народу та чи виконали роботу над помилками?

Про це у своему блозі розповіла експерт та політолог Юлія Пілецька.

Відлік часу до дня голосування на місцевих невпинно наближує нас до фіналу цього виборчого марафону. Наразі маємо доволі слушний час підбити підсумки в маркерних питаннях.

І таким питанням для президентської команди Зе на усіх публічно-представницьких щаблях є, безумовно, якість кадрів, які партія нових облич делегує у владу під своїм політичним брендом.

Наразі соціологічні зрізи громадської думки показують поступове зменшення рейтингу підтримки партії Слуга народу з боку українського народу-суверена.

Так, згідно з нещодавно оприлюдненими результатами соціологічного дослідження, проведеного компанією Роботизовані телесистеми, на виборах депутатів Київської міськради лідирує УДАР з 18,7%, наступна – Європейська солідарність з 16,7%, і лише третьою підходить до дня голосування Слуга народу з 10,2%.

Які висновки? Найперше, що цієї осені, на відміну від парламентських виборів, недостатньо бути лише носієм бренду Слуга народу, аби бути обраним. Люди вже не голосують, як минулоріч, на довірі за якогось слугу народу, а вивчають інформацію про кандидатів на місцях, читають програми, аналізують їхній авторитет і попередні досягнення.

Не думала, що матиму підстави висловити яку-небудь позитивну оцінку кадровій політиці Слуги народу, – але зроблю виняток у своєму переважно критичному до слуг тоні. Бо їхня кадрова пропозиція партійного списку в Києві дійсно справляє приємне враження та засвідчує добросовісно виконану роботу над парламентськими помилками.

Як бачимо із якісного складу київського списку слуг, пропрезидентська партія достатньо адекватно оцінює виклики, які ставлять перед нею вимогливі й політпідковані кияни.

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Отже й ставка у Слуги народу цього разу – саме на непересічних особистостей, які мають бекграунд, впізнаваність та здатні принести свіжі новаторські ідеї та проекти у столичне самоврядування. Приємно спостерігати, що час коміків у президентській партії минув, а команду посилюють цікаві фахівці.

У рідному мені Святошинському районі доволі позитивно й виграшно із-поміж інших кандидатів вирізняється слуга народу Георгій Зантарая, який має, так само як чинний мер Кличко, власну історію спортивного успіху та портфель менеджерських організаторських проектів і кейсів.

Цікаво бачити також, поруч зі схвальними оцінками першої кандидатки київського списку Євгенії Кулеби, і позитивні відгуки експертів про другий номер списку – відомого юриста Михайла Присяжнюка. Причому з акцентом не на його телевізійну зірковість, а саме на правозахисний досвід та інноваційний проект Безпечне місто для підтримання правопорядку в столиці та безпеки киян і гостей.

Чому наводжу приклад саме тих нових облич, які репрезентують у Слузі народу сфери права і спорту? Дуже просто: якраз тут проглядаються чіткі політичні точки дотику молодих політиків до найвірогіднішого кандидата в мери Києва.

– Майбутньому меру Києва потрібно буде формувати нову менеджерську команду в столиці. І це мають бути командні гравці з реалістичною програмою дій та волею до впровадження змін. Я припускаю, що така команда буде зібрана новим столичним мером насамперед з нових, незаплямованих представників депутатського корпусу оновленої Київради, – резюмувала експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що п’ять запитань до громадян від президента України Володимира Зеленського фінансуватиме партія Слуга народу.