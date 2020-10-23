Повернення Росії в ПАРЄ спричинило кризу довіри – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич після її візиту до Москви.

Кулеба нагадав про наслідки повернення російської делегації в Парламентську асамблею Ради Європи.

Під час телефонної розмови Кулеба заявив, що повернення Росії в ПАРЄ спричинило кризу довіри в організації та підірвало довіру до ПАРЄ в Україні та всій Європі.

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Крім того, Пейчинович-Бурич проінформувала українського міністра про результати свого робочого візиту до Москви. Також дипломати обговорили перспективи подальшої взаємодії між Україною і Радою Європи.

Повернення Росії в ПАРЄ

29 січня ПАРЄ ратифікувала повноваження російської делегації, відхиливши пропозицію представників України та держав-партнерів щодо обмежень.