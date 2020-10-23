Росія винна у проблемах із водою в Криму, Київ не допоможе – Резніков

Київ не готовий постачати воду в Крим до його повної деокупації Росією.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Жодних переговорів щодо забезпечення водою населення анексованого півострова українська влада з Росією не веде, запевнив Резніков.

Проблеми з водою виникли після того, як Кремль почав перетворювати Крим на військову базу, у зв’язку з чим збільшилися обсяги споживання води, пояснив віце-прем’єр-міністр України.

Також погіршило ситуацію завезення на півострів додаткового населення з материкової Росії.

– На сьогоднішній день вони (окупанти. – Ред.) несуть відповідальність за забезпечення будь-якої гуманітарної потреби, зокрема, водопостачання, – зазначив Резніков.

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Проблеми з водою в Криму

До російської анексії Криму на початку 2014 року 85% питної води для жителів півострова надходило через Північно-Кримський канал з річки Дніпро.

Але після вторгнення російських військ Україна припинила постачати воду в Крим, змусивши окупантів покладатися на місцеві колодязі, ґрунтові води і резервуари.

До серпня обсяг води, що залишився в резервуарах, склав близько 75 млн куб.м. проти 164 млн куб. м. минулого року.